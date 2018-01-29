Синоптики предупреждают о серьезном паводке на западе Украины
Синоптики предупреждают, что в связи с оттепелью, вода может выйти из берегов рек в западных областях Украины. Подъем уровней воды ожидают с 29 по 31 января 2018 года.
Об этом со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пишет
«По данным Укргидрометцентра, 29 — 31 января, в связи с оттепелью ожидается подъем уровней воды над текущими уровнями на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская область) на 0,2-0,8 м, а также реках бассейна Западного Буга на 0,1-0,5 м», — говорится в сообщении.
Также ожидается разрушение ледового покрова, местами ледоход, при этом возможно формирование заторов льда с резким колебанием уровней воды.
Напомним, ранее синоптики предупреждали о значительной снеголавинной опасности в высокогорье Карпат в течение 28 января 2018 года.
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