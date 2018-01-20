Синоптики предупреждают о сильном ухудшении погоды в 7 областях

Прогнозируют дождь, сильный ветер и до 40 см снега.

Значительное усложнение погодных условий 21-23 января ожидается в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областях. Об этом заявил во время заседания Государственной комиссии по вопросам ЧС директор Укргидрометцентра Николай Кульбида, передает УНН.

"Ожидается выпадение около 30-40 см снега. Кроме сильных снегопадов, налипание мокрого снега, которое создаст дополнительную нагрузку на деревья и здания, ожидается гололедица. Ветер сильный - 20 м/с , а на побережье Азовского моря даже до 25 м/с ", - отметил председатель Укргидрометцентра.

По словам Кульбиды, 21-23 января ожидается прохождение через юг и восток двух активных циклонов. Первый придет 21 января и принесет преимущественно дожди, следующий циклон придет 22 января, под его влиянием будет преимущественно снег. Этот процесс сохраниться до 23 января.

Напомним, из-за непогоды в Украине без электричества остается 390 населенных пунктов.