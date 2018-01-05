Синоптики предупредили о лавинной опасности 5 января на Закарпатье

5 января в горах в пределах Закарпатской области, по данным синоптиков, сохраняется значительная снеголавинная опасность.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

"По данным Укргидрометцентра, 5 января на высокогорье Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Указано также, что накануне нового года в Карпатах сошла лавина.

"При обследовании лавинных очагов Сл Плай (Закарпатская область) обнаружено схождение мокрой лавины с северо-восточной экспозиции горы Темнатик: высота отрыва 1050 м над уровнем моря, объемом 12500 кубических метров. Ориентировочная дата восхождение 31 декабря 2017 года. Убытков нет", - добавили спасатели.

Кроме того, отмечается, что 5 января днем ??в Карпатах порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

В южных, центральных и северных областях местами ожидается туман, видимость 200-500 м.

Напомним, 5 января в Украине ожидается облачная погода.

Напомним, в начале декабря 2017 года во Французских Альпах в результате схода лавины погибли три человека.