На Прикарпатье из-за теплой погоды медведи не впадают в спячку

В Галицком нацпарке с сентября живут четыре медведя, которых привезли из Херсона.

Фото: Галицкий национальный природный парк

В Галицком национальном природном парке в Ивано-Франковской области из-за слишком теплой погоды медведи до сих пор не впали в спячку.

Об этом сообщил руководитель сектора реабилитации диких животных Галицкого природного парка Андрей Гембарский, передает "Укринформ".

"Медведи не впадают в спячку из-за теплой погоды. Мы их усиленно кормили, они насытились, а потому не очень хотят теперь есть, но и не спят. Возможно, когда придут морозы, они заснут на тот период. Хотя этого может и не случиться", - рассказал Гембарский.

Он также отметил, что в Центре реабилитации диких животных Галицкого НПП с сентября 2017 в вольерах живут четыре медведя, которых привезли из Херсона. Они до сих пор ведут активный образ жизни.

В то же время Гембарский заверил, что туристам в Карпатах не стоит бояться медведей, поскольку те на людей нападают очень редко и чаще всего блуждают подальше от населенных пунктов и легкодоступных мест.

Специалисты утверждают, что бурых медведей можно встретить лишь в теплый период времени - во время сбора малины или черники.