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2017-12-29
Синоптики прогнозируют сильные порывы ветра по всей Украине
В большинстве областей Украины в пятницу, 29 декабря, синоптики прогнозируют сильные порывы ветра.
Об этом сообщает
Порывы ветра 15-20 м/с ожидаются во всех регионах, кроме востока страны, а также в украинской части Карпат. Там они будут достигать отметки 19-24 м/с.
Ранее синоптики предупредили о сильной лавинной опасности в высокогорьях Карпат.
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