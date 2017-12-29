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Синоптики прогнозируют сильные порывы ветра по всей Украине В большинстве областей Украины в пятницу, 29 декабря, синоптики прогнозируют сильные порывы ветра. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Порывы ветра 15-20 м/с ожидаются во всех регионах, кроме востока страны, а также в украинской части Карпат. Там они будут достигать отметки 19-24 м/с. Ранее синоптики предупредили о сильной лавинной опасности в высокогорьях Карпат.

golos.ua

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