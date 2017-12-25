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В Украине объявлено штормовое предупреждение В западных и восточных Украины 25 декабря из-за ухудшения погодных условий объявлено штормовое предупреждение. Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра в Facebook . "Внимание! Штормовое предупреждение! 25 декабря в западных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении. Согласно данным гидрометцентра, сегодня на большей части территории Украины синоптики прогнозируют выпадение осадков в виде мокрого снега с дождем. Максимальная температура воздуха +10 градусов. Отметим, в декабре в Киеве наблюдаетсятемпература, соответствующая октябрю.

golos.ua

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