В Украине объявлено штормовое предупреждение
В западных и восточных Украины 25 декабря из-за ухудшения погодных условий объявлено штормовое предупреждение.
Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра в
"Внимание! Штормовое предупреждение! 25 декабря в западных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Согласно данным гидрометцентра, сегодня на большей части территории Украины синоптики прогнозируют выпадение осадков в виде мокрого снега с дождем. Максимальная температура воздуха +10 градусов.
Отметим, в декабре в Киеве наблюдаетсятемпература, соответствующая октябрю.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
25.12.2017 07:46