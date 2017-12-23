Синоптики предупредили о лавинной опасности в Карпатах 24-25 декабря
Синоптики предупредили о значительном уровне лавинной опасности в горах Львовской области 24-25 декабря.
Об этом сообщили в
"24-25 декабря в связи с оттепелью в горах Львовской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 23 декабря на западе Украины ожидается небольшой снег, дневная температура воздуха 0...+3 градуса.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Другие
23.12.2017 13:48
23.12.2017 14:16