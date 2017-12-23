Синоптики предупредили о лавинной опасности в Карпатах 24-25 декабря

Синоптики предупредили о лавинной опасности в Карпатах 24-25 декабря

Синоптики предупредили о значительном уровне лавинной опасности в горах Львовской области 24-25 декабря.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"24-25 декабря в связи с оттепелью в горах Львовской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 23 декабря на западе Украины ожидается небольшой снег, дневная температура воздуха 0...+3 градуса.




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