Vodafone предложил украинцам полный безлимит на звонки абонентам Киевстар и lifecell

Мобильный оператор Vodafone ввел у себя очень выгодный тарифный план, который позволит ему переманить к себе многих клиентов Киевстар и lifecell.

Этот тарифный план, получивший название "Vodafone все свои", дает возможность абонентам пользоваться безлимитными звонками на номера всех мобильных операторов, которые работают в Украине. Кроме того, он дает абонентам еще и безлимитный доступ ко всем мессенджерам.

Эта акция продлится до 28 февраля 2022 года, то есть фактически до конца зимы. Таким обращом, абоненты этого мобильного оператора могут до конца зимы не беспокоиться о том, что у них закончатся бесплатные минуты для звонков на другие операторы. Они могут звонить им столько же, сколько звонят и в своей сети.

Воспользоваться этой щедрой акцией могут абоненты, которые подключены на следующие тарифы:

Vodafone SuperNet_19 (Start, Pro, Pro-1, Turbo);

Vodafone SuperNet (Start, Start+, Pro, Pro+, Turbo, Unlim);

Vodafone 4G Smart (XS, S, S+, M, XL);

Vodafone Red (M, L, XL);

Vodafone Business (S, M, L).

Есть также небольшое условие: абоненты Vodafone могут подключить у себя эту акцию в период с 29 ноября 2021 года по 31 января 2022. То есть, после 31 января подключиться к ней уже не получится.

И хотя акция рассчитана на период до конца зимы, она может изрядно проредить ряды пользователей сетей Киевстар и lifecell, которые привычно ставят лимиты для звонков на номера других операторов.

Напомним, наряду с повышением тарифов на свои услуги, Киевстар, Vodafone и lifecell пополнили списки сервисов, за которые не нужно платить деньги.