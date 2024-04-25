Що робити, якщо телефон прослуховують: як швидко вирішити проблему

Якщо смартфон став сам перезавантажуватися, відкривати не активні програми або навпаки – на телефоні з'являються програми, що ви не встановлювали, варто задуматися, чи все гаразд із пристроєм та вашим зв'язком на телефоні.

Питання безпеки та захисту особистої інформації стають все більш актуальними. Незаконне прослуховування телефонів сьогодні є одним з найпоширеніших і найнеприємніших способів порушення приватності, які використовуються шахраями для отримання потрібної їм інформації.

Експерти з кібербезпеки поділилися кількома способами, які допоможуть зрозуміти, що телефон прослуховують. Так як втрата особистих даних дуже важлива для багатьох користувачів, на ці моменти варто звернути увагу.

Якщо смартфон став сам перезавантажуватися, відкривати не активні програми або навпаки - на телефоні з'являються програми, що ви не встановлювали, варто задуматися: чи все гаразд з пристроєм. Наприклад, смартфон може почати працювати нестабільно, швидко розряджатися чи видавати дивні звуки.

Іншою ознакою може бути різке збільшення витрат на мобільний зв'язок, тому що прослуховування вимагає використання трафіку, що збільшує витрати на зв'язок. Це важливий пункт, контролюйте свій тариф, знайте суму поповнення та правила списання коштів з рахунку, аби розуміти: куди ви витрачаєте власні гроші на мобільному телефоні.

Крім того, погіршення якості дзвінків, поява дивних шумів або статичного ефекту також може вказувати на прослуховування. Раптові зміни як зв'язок також можуть вказувати на те, що з телефоном не все гаразд.

Для перевірки прослуховування можна використовувати спеціальні коди. Наприклад, для Android-смартфонів код #21# дозволяє перевірити переадресацію дзвінків та повідомлень, а код ##002# відключає переадресацію. Для iPhone існує код #67#, який також дозволяє дізнатися інформацію про переадресацію.

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