Что делать, если телефон упал в воду: 6 обязательных шагов для спасения устройства

Мобильный телефон – гаджет, без которого сложно представить жизнь в XXI веке. Каждый из нас старается сохранить его внешний вид с помощью специальных аксессуаров, а также бережно ухаживать за экраном, чтобы на нем не оставалось разводов. Однако бывают ситуации, когда смартфон случайно упал в жидкость, а обратиться в мастерскую нет возможности. theLime делится с вами простыми рекомендациями, что можно предпринять в домашних условиях.

Фото: pinterest.com

Что делать, если телефон упал в воду?

1. Достаем смартфон

Вода - это агрессивная для электроники среда, поэтому смартфон необходимо как можно быстрее достать из нее, чтобы он не промок насквозь, информирует Апостроф.

2. Выключаем телефон

Отметим, что смартфоны на Android выключаются долгим нажатием на клавишу питания, iPhone (iPad) - долгим нажатием на клавишу питания и "домашнюю" кнопку.

Дело в том, что даже слабый электрический импульс, который из-за капель воды передается не туда, куда нужно, может вывести из строя микросхему, большинство из которых не подлежат ремонту.

3. Снимаем с телефона все аксессуары

Чтобы максимально открыть для вентиляции внутренности телефона, быстро снимаем все чехлы, крышки, заглушки.

4. Вынимаем батарею, SIM-карту, карту памяти

Этот пункт также следует сделать как можно быстрее. Необходимо просто снять заднюю крышку и вытащить батарею, если она является съемной, а затем карты. Никакие электрические импульсы внутри смартфона не возникнут без источника питания и, соответственно, не приведут к поломке.

5. Оставляем смартфон в разобранном виде на некоторое время

Не стоит двигать аппарат, нажимать на кнопки, включать и выключать его, чтобы проверить работает ли он. Так можно только навредить смартфону.

6. Идем в сервисный центр

Если у вас есть возможность, нужно постараться обратиться в специализированный сервисный центр как можно быстрее. Даже если вся жидкость высохнет внутри, все равно остаются растворенные в воде соли, которые разъедают радиоэлементы при работе телефона.

Фото: pinterest.com

Как просушить смартфон дома с помощью популярного лайфхака?

Многие из нас читали в интернете, что, если телефон упал в воду, можно попробовать высушить его с помощью риса. Для этого нужно взять контейнер и насыпать в него крупу, затем поместить в нее детали гаджета – так, чтобы они полностью были покрыты рисом. Оставляем их в таком виде на полдня, а лучше – на несколько суток.

Специалисты все же советуют не ограничиваться этим методом. Дело в том, что даже обычная питьевая вода содержит в себе множество разнообразных солей, которые останутся на внутренних поверхностях смартфона после ее испарения. Как повлияют эти соли на работу аппарата – никто не знает.

Более того, если смартфон упал не в воду, а в другую жидкость, например, в кофе, пиво или сладкий газированный напиток, этот лайфхак точно не сработает, так как в их составе есть сахар, красители и другие вещества, которые могут также повлиять на работу телефона.

Также ни в коем случае не стоит пытаться высушить смартфон феном. На системной плате есть огромное количество укромных мест, где могут надолго спрятаться капли воды или другой жидкости, поэтому лучше доверить эту работу профессионалам.

Фото: pinterest.com


Наталья Лавринец, Апостроф

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