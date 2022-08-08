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2022-08-08
Nokia перевипустить культовий телефон за 80 доларів: з'явиться функція, якої всім не вистачало
Компанія Nokia офіційно оголосила про перезапуск свого культового телефону 8210, який коштує 80 доларів.
Про це повідомляє express.co.uk.
В оригінальній версії даної моделі не було високої швидкості передачі даних 4G, великого кольорового екрану та однієї задньої камери для зйомки, а в оновленій все це є. Крім того, дана версія має можливість підключення до соціальної мережі Facebook.
Євген Устименко, Апостроф