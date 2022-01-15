Представлен смартфон Vivo Y21e с экраном HD+ и ёмким аккумулятором

Vivo официально анонсировала смартфон среднего уровня Y21e, использующий аппаратную платформу Qualcomm и операционную систему FuntouchOS 12 на основе Android 11.

Источник изображений: Vivo

В устройство установлен процессор Snapdragon 680, который объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 265 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графический ускоритель Adreno 610 и модем Snapdragon X11 LTE . Объём оперативной памяти составляет 3 Гбайт с возможностью увеличения на 0,5 Гбайт за счёт виртуальной ОЗУ.

Новинка оборудована 6,51-дюймовым дисплеем HD+ с разрешением 1600 ? 720 точек и частотой обновления 60 Гц. Селфи-камера на основе 8-мегапиксельного сенсора располагается в каплевидном вырезе в верхней части экрана. Сзади находится двойная камера с основным 13-мегапиксельным блоком (f/2,2) и вспомогательным 2-мегапиксельным модулем (f/2,4).

Смартфон оборудован флеш-накопителем вместимостью 64 Гбайт (плюс карта microSD). Сканер отпечатков пальцев вынесен на боковую грань корпуса. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой 18-ваттной подзарядки через порт USB Type-C.

Аппарат предлагается в цветовых исполнениях Midnight Blue и Diamond Glow по ориентировочной цене 175 долларов США .



