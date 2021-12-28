Киевстар и Vodafone бесплатно раздают абонентам по второй SIM-карте

Абоненты Киевстар и Vodafone могут получить на один номер сразу две SIM-карты. Мобильные операторы таким образом дают своим абонентам возможность пользоваться мобильным интернетом, входящим в их тарифный план, сразу на двух устройствах.

Стоит учесть, что дополнительная карта не будет иметь некоторые базовые функции, которые есть у основной SIM-карты. С нее нельзя будет звонить, отправлять SMS и запросы USSD. Но зато можно будет свободно пользоваться мобильным интернетом, например, на планшете и смартфоне, без прерывание сессии во время телефонного звонка.

Чтобы получить бесплатную вторую SIM-карту от мобильного оператора Vodafone, нужно подключить сервис "Интернет для 2-го девайса". Данная услуга доступна в пакетах ULTRA в обычной версии и версии VIP, RED XL и XXL, а также SuperNet Unlim. Получить бесплатно вторую SIM-карту смогут и бизнес-клиенты тарифов Red Business L, XL, VIP и Ultra. Для остальных абонентов оплата за месяц пользования сервисом составит 50 грн.

Киевстар предлагает своим абонентам получить бесплатную SIM-карту для пользования интернетом в рамках тарифов "Максимальный Безлим 400", "Максимальный Безлим", "Киевстар Все Вместе Игровой", "Киевстар Все Вместе Выгодный+ТВ", "Максимальный Безлим 300", "Максимальный Безлим 400", "Максимальный Безлим 500", "Киевстар все вместе 4G". Для остальных абонентов Киевстар подключение и пользование второй картой будет стоить 50 гривен за четыре недели.

Использовать дополнительную интернет-карту можно не только на смартфонах и планшетах, но и на автомагнитолах, роутерах, ноутбуках, видеокамерах и даже защитных системах.

Ранее Киевстар, Vodafone и lifecell рассказали о самых дешевых тарифах на 2022 год.