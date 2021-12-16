Киевстар запустил новый формат звонков для владельцев смартфонов Xiaomi

Киевстар дает возможность пользоваться технологией звонков VoLTE (voice-over-LTE) сотни тысячам своих абонентов, и с 15 декабря этот формат связи стал доступен и для владельцев смартфонов Xiaomi.

В частности, на сайте мобильного оператора появилась информация о том, что использовать новый формат связи смогут владельцы таких устройств:

MI 9T Pro;

Redmi 7, Redmi 7A, Redmi Note 7;

Redmi Note 8, Redmi Note 8T;

Redmi 10;

Mi10T, Mi10T pro;

Xiaomi 11T, Xiaomi 11T Pro, Xiaomi 11 Lite 5G NE;

Poco M4 Pro 5G.

При этом, владельцы смартфонов указанных брендов должны быть контрактными абонентами Киевстар. Корпоративные клиенты и абоненты, которые получают услуги связи по предоплате, будут подключены к VoLTE немного позже.

Технология VoLTE позволяет совершать звонки через сеть LTE (4G), что значительно улучшает скорость и качество звука, а также позволяет пользоваться одновременно скоростным мобильным интернетом и отвечать на звонки.

VoLTE работает на всей территории страны, где есть 4G от Киевстар. Для пользователей смартфонов? Huawei , Samsung, Xiaomi, а также Apple с IOS 15?технология активизируется автоматически и не потребует дополнительных настроек. В остальных случаях инструкцию по активации VoLTE на смартфоне можно найти на сайте Киевстар.

Ранее сообщалось, что Киевстар упростил услугу подключения eSIM для своих контрактных абонентов.