В Европе перейдут на новые зарядки для смартфонов

Евросоюз до 2024 года перейдет на единый стандарт зарядных устройств для всех мобильных устройств. Об этом сообщили в пресс-службе Европарламента.

В комплекте к новым моделям смартфонов производители больше не будут класть зарядки, к которым все привыкли.

USB Type-C станет общим зарядным портом для всех мобильных телефонов, планшетов камер, устройств для чтения электронных книг, наушников, портативных игровых приставок и портативных колонок которые заряжаются с помощью проводного кабеля.

При этом в первое время покупатели сами могут выбирать, приобретать ли новое устройство с зарядным устройством или без него.

Это позволит потребителям экономить на покупке зарядок, а также сократить количество электронных отходов в мире.

По предварительным подсчетам аналитиков, за год общая экономия на зарядках среди пользователей стран ЕС может составить до 250 млн евро.

Компания Apple уже начала тестировать iPhone без разъёма Lightning. Вместо него в гаджетах может появиться USB-C.

Android-смартфоны также можно будет заряжать портом USB Type-C, а разъем micro-USB уйдет в прошлое.

Новый закон вступит в силу осенью 2024 года. Он распространяется только на проводные зарядные устройства и не затрагивает технологии беспроводной зарядки, что может стать лазейкой для Apple , так как аппараты нового поколения могут лишиться физического порта, но перейти на беспроводную технологию.

Ранее сообщалось, почему смартфон перегревается, и как решить данную проблему.