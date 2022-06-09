В Европе перейдут на новые зарядки для смартфонов

Евросоюз до 2024 года перейдет на единый стандарт зарядных устройств для всех мобильных устройств. Об этом сообщили в пресс-службе Европарламента.

В комплекте к новым моделям смартфонов производители больше не будут класть зарядки, к которым все привыкли.

USB Type-C станет общим зарядным портом для всех мобильных телефонов, планшетов камер, устройств для чтения электронных книг, наушников, портативных игровых приставок и портативных колонок которые заряжаются с помощью проводного кабеля.

При этом в первое время покупатели сами могут выбирать, приобретать ли новое устройство с зарядным устройством или без него.

Это позволит потребителям экономить на покупке зарядок, а также сократить количество электронных отходов в мире.

В Европе перейдут на новые зарядки для смартфонов: о чем нужно знать пользователям Android и iPhone

По предварительным подсчетам аналитиков, за год общая экономия на зарядках среди пользователей стран ЕС может составить до 250 млн евро.

Компания Apple уже начала тестировать iPhone без разъёма Lightning. Вместо него в гаджетах может появиться USB-C.

Android-смартфоны также можно будет заряжать портом USB Type-C, а разъем micro-USB уйдет в прошлое.

Новый закон вступит в силу осенью 2024 года. Он распространяется только на проводные зарядные устройства и не затрагивает технологии беспроводной зарядки, что может стать лазейкой для Apple, так как аппараты нового поколения могут лишиться физического порта, но перейти на беспроводную технологию.

Ранее сообщалось, почему смартфон перегревается, и как решить данную проблему.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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