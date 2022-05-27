Документы из портала "Дия" будут принимать в Европе

Электронные документы, которые содержатся на украинском портале государственных услуг "Дия", будут идентифицировать не только в Украине, но и в некоторых других странах Европы. В частности, их вскоре будут принимать в Польше, и на очереди еще три страны, которые готовятся работать с украинским приложением.

Документы из “Дии“ будут действительны не только в Украине: какие страны готовятся их принимать

Такими планами поделился министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Есть сферы, в которых Украина уверенно входит в число наиболее продвинутых стран. В частности, это касается внедрения цифровых технологий и диджитализации системы государственного управления.

Так, украинский портал государственных услуг "Дия" уже смогли сполна оценить пользователи. А некоторые европейские страны захотели перенять удачный украинский опыт и внедрить у себя нечто похожее на нее.

Документы из “Дии“ будут действительны не только в Украине: какие страны готовятся их принимать

В частности, о таких планах заявили сразу три страны – Болгария, Молдова и Словакия. Они уже готовят у себя законы, которые позволят принимать е-документы, включая и цифровые документы украинцев, содержащиеся в "Дии".

"Сейчас наша команда активно работает над тем, чтобы приложение "Дия" стало международным. А украинцы смогли с цифровыми документами в приложении путешествовать между странами и использовать во всех жизненных ситуациях за границей. По крайней мере, три страны – Словакия, Болгария и Молдова – хотят повторить успех "Дии" и внедрить такое приложение в своих странах", – поделился Федоров.

Вместе с тем, наши соседи-поляки продвинулись на пути признания украинских е-документов еще дальше. Сейчас они уже технически адаптируют свое аналогичное приложение для того, чтобы оно могло подтягивать и читать украинские документы.

Напомним, "Дия" представила украинцам новую услугу UNITED24 для материальной помощи ВСУ.


Марченко Любов, Тудей

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