Смартфон Moto Edge X30 получит 60-Мп селфи-камеру и 144-Гц дисплей

Компания Motorola обнародовала ряд тизеров, раскрывающих технические характеристики флагманского смартфона Moto Edge X30. Кроме того, этот мощный аппарат показался на «живых» фотографиях.

Смартфон Moto Edge X30 получит 60-Мп селфи-камеру и 144-Гц дисплей

Источник изображения: Gizmochina

Устройство получит дисплей OLED размером 6,67 дюйма по диагонали. Будет применена панель формата Full HD+ с частотой обновлений 144 Гц и поддержкой HDR10+. Говорится о 10-битном представлении цвета.

По центру в верхней части экрана предусмотрено небольшое отверстие: как отмечается на тизере, здесь расположится 60-мегапиксельная селфи-камера. Сзади будет установлена тройная камера с двумя 50-мегапиксельными датчиками и вспомогательным модулем на 2 млн пикселей.

Смартфон Moto Edge X30 получит 60-Мп селфи-камеру и 144-Гц дисплей

Источник изображения: Motorola

Moto Edge X30 станет одним из первых смартфонов на новейшей аппаратной платформе Snapdragon 8 Gen 1 разработки Qualcomm. Чип содержит восемь вычислительных ядер, включая мощное ядро Kryo Prime с тактовой частотой до 3,0 ГГц, движок искусственного интеллекта Qualcomm AI Engine седьмого поколения и графический ускоритель Adreno нового поколения. Встроенный модем Snapdragon X65 5G обеспечивает скорость передачи информации до 10 Гбит/с в сторону абонента.

Смартфон Moto Edge X30 получит 60-Мп селфи-камеру и 144-Гц дисплей

Источник изображения: Motorola

Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой 68-ваттной подзарядки. Смартфон получит до 16 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью до 512 Гбайт.

Официальная презентация Moto Edge X30 состоится на этой неделе — 9 декабря. Аппарат будет поставляться с операционной системой Android 11 или Android 12, дополненной фирменной надстройкой My UX 3.0.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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