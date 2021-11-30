Киевстар повышает стоимость тарифов со 2 декабря

Киевстар подготовил для своих абонентов нововведение. Со 2 декабря мобильный оператор увеличит объем услуг в ряде тарифов предоплаты. Подробно о новых условиях абонентов предупредили через СМС.

В частности, уже через два дня увеличится объем услуг в тарифах "Общение без границ 2019", "Общение без границ 2019" с опцией "Без Мегабайт", "Развлечения без границ 2019", "Видео без границ 2019", "Безлим Видео", "Максимальный безлим 2019", "Онлайн без границ", "Киевстар Комфорт" и "Дайте еще!".

В среднем абоненты Киевстар получат вдвое больше минут для звонков на другие сети и мегабайт интернета. Например, у абонентов с тарифом "Общение без границ 2019" количество минут для звонков на другие сети возрастет с 60 мин до 100 мин, количество мегабайт увеличится с 6000 МБ до 15 000 МБ. Также эти абоненты получат дополнительно две "Суперсилы", которые будут действовать в тарифе постоянно: 100 мин для звонков на другие сети и/или 5 000 МБ интернета. Как изменится стоимость тарифов, в Сети пока не сообщается.

Если новые условия в тарифах абонентам не подойдут, они смогут самостоятельно перейти на любой другой актуальный тариф по выгодной для себя цене. Например, для пенсионеров и людей с инвалидностью Киевстар предлагает тариф без интернета "Звонки для родителей" всего за 75 грн в месяц и "Интернет для родителей" стоимостью 100 грн в месяц.

Напомним, что с 25 ноября Киевстар снизил абонентскую плату по тарифу "Все вместе".