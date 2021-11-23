Vodafone ошибочно перевыпустил SIM-карту клиентки: женщина потеряла более 26 тысяч своих сбережений

Клиентка мобильного оператора Vodafone потеряла более 26 тысяч гривен с банковских карточек из-за ошибочно перевыпущенной SIM-карты. Эти деньги мошенники сняли, получив доступ к ее аккаунтам в смартфоне. Клиентка подала на Vodafone в суд, и деньги ей возместят, однако лишь частично.

Эта неприятная история случилась еще в конце 2019 года. За несколько дней до Нового года, 28 декабря, некто, так и оставшийся неустановленным, заказал в контакт-центре Vodafone перевыпуск SIM-карты клиентки. При этом оператор контакт-центра почему-то не идентифицировал абонента, хотя обязан был это сделать. Причем, как выяснилось, клиентка, как будто предчувствуя неладное, ранее заказала услугу, которая запрещает перевыпуск SIM-карты без предоставления паспорта.

Впрочем, как выяснилось позже, несмотря на заказ, оператор забыл подключить эту услугу. Очевидно по этой же причине на ее номер не прислали SMS о замене SIM-карты.

В итоге, получив через новую карту доступ к ее смартфону, неизвестные злоумышленники принялись снимать деньги с банковских карточек абонентки.

Прыткости злодеев можно только позавидовать. За 40 минут с банковских карточек жертвы в двух банках – Приватбанке и monobank, аферисты увели более 26 тысяч гривен.

Узнав о случившемся, женщина подала в суд на Vodafone. В исковом заявлении она требовала вернуть ей украденные деньги в размере 26 077 грн, а также выплатить 50 тыс. грн моральной компенсации. В заявлении жертва написала, что потеря денег привела к ухудшению состояния здоровья, подорвала ее служебную репутацию (она трудится в полиции), а также помешала отпраздновать Новый год (напомним, что кража денег случилась 28 декабря).

Однако суд отказал ей в удовлетворении иска. Тогда она подала апелляционную жалобу, и при повторном рассмотрении дела Фемида удовлетворила ее иск, но лишь частично.

При этом суд решил, что мобильный оператор не должен возмещать ей потерю денег, потому что он непричастен к их пропаже. Но в то же время компания халатно отнеслась к своим обязанностям, не предоставив клиентке качественные услуги. Из-за этого она потеряла деньги. Поэтому суд принял решение о возмещении потерпевшей морального ущербе в сумме 10 тысяч гривен.

Напомним, Vodafone предупредил своих клиентов о замене обычных SIM-карт на USIM. Это связано с тем, что многие абоненты не могут полностью пользоваться возможностями 4G cвязи из-за своих устаревших SIM-карт.