Vodafone попередив абонентів про блокування деяких номерів

Vodafone попередив своїх абонентів про блокування номерів. Ця послуга мобільного оператора допомагає боротися з шахраями та захищати свої особисті дані. Детально про неї повідомляється на Facebook-сторінці Vodafone.

Vodafone попередив абонентів про блокування деяких номерів: як захистити себе від спаму та шахраїв

Послуга називається "Підозрілий номер". З її допомогою абоненти можуть захистити не лише себе, а й своїх близьких від спаму та телефонних шахраїв.

Як підключити послугу

У розділі "Мої номери" додатку My Vodafone абонентам потрібно вибрати мобільний номер людини, якій хочете підключити послугу. Бажано, щоб номери близьких людей були додані до списку "Близькі" у My Vodafone. Також послугу можна підключити лише на свій номер, який також додати у мобільному додатку.

Перейдіть до розділу "Доступні послуги" та знайдіть там "Підозрілий номер". Далі потрібно натиснути кнопку "Підключити" і після цього телефонні дзвінки та SMS із підозрілих номерів будуть блокуватися і до вас не доходити.

Vodafone попередив абонентів про блокування деяких номерів: як захистити себе від спаму та шахраїв

При підключенні послуги "Підозрілий номер" від Vodafone абонентам автоматично буде підключено і послугу "Збереження номера". З її допомогою ви захистите номер від можливого несанкціонованого перенесення до іншої мобільної мережі.

Якщо абонент сам спробує набрати підозрілий номер, то мобільний оператор попередить його, що вважає цей номер ненадійним.

Що стосується вартості послуги, то на сайті Vodafone вказується, що за "Підозрілий номер" на день доведеться платити 0,50 коп., а контрактним абонентам послуга коштуватиме 15 грн на місяць.

Раніше повідомлялося, які ліміти Vodafone встановив на поповнення мобільного рахунку.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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