Киевстар в декабре сменит десятки тарифов для абонентов

Киевстар в декабре меняет правила пользования популярными мобильными тарифами. Уже со 2 декабря абоненты мобильного оператора почувствуют новые изменения. В частности, изменится наполнение пакетов услуг.

Мобильный оператор отследил тенденцию, что абоненты все больше пользуются интернетом и совершают больше звонков, чем отправляют SMS-сообщения. Поэтому было принято решение заменить условия пользования некоторыми устаревшими тарифами.

Таким образом, со 2 декабря абоненты тарифного плана "Общение без границ 2019" получат 100 минут на общение и 15 000 МБ интернета. Кроме того, клиенты Киевстар смогут выбрать две "Суперсилы", например дополнительные 100 минут и 5 000 МБ мобильного интернета.

Об изменениях в своих тарифах абоненты мобильного оператора будут уведомлены за 7 дней. У них будет неделя на смену тарифу, если пожелают.

Киевстар назвал тарифные планы, владельцев которых ожидают изменения:

"Общение без границ 2019";

"Общение без границ 2019 с опцией без МБ";

"Развлечения без границ 2019";

"Видео без границ 2019";

"Безлим Видео";

"Максимальный Безлим 2019";

"Онлайн без границ";

"Киевстар Комфорт";

"Дайте еще!".

С 1 ноября Киевстар анонсировал удорожание дополнительных услуг для абонентов-контрактников.

К примеру, 150 SMS будут стоить 35 гривен за 4 недели пользования, за 100 дополнительных минут на звонки за границу абоненты Киевстар будут платить 50 гривен, 100 минут на номера других мобильных операторов будут стоить тоже 50 гривен.

Напомним, новый сотовый оператор в Украине предлагает тарифы в четыре раза ниже Киевстара, Vodafone и lifecell.