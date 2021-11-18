Киевстар повысит тарифы на ряд услуг в два этапа

Киевстар предупредил своих абонентов о повышении цен на ряд услуг. Мобильный оператор анонсировал, что подорожание состоится в несколько этапов. Первый этап запланирован с 22 ноября.

В частности, абоненты Киевстар уже через неделю будут покупать пакет на 150 SMS за 35 гривен на четыре недели. Кроме того, 100 минут на звонки других операторов будут стоить 100 гривен на четыре недели, а стоимость 50 минут на другие номера составит 50 гривен.

С 1 декабря начнется второй этап подорожания услуг Киевстар. В этот раз повысятся цены на дополнительные услуги для абонентов-контрактников.

К примеру, 150 SMS будут стоить 35 гривен за 4 недели пользования, за 100 дополнительных минут на звонки за границу абоненты Киевстар будут платить 50 гривен, 100 минут на номера других мобильных операторов будут стоить тоже 50 гривен.

Есть и приятные новости для абонентов мобильного оператора. До 31 декабря Киевстар предлагает абонентам предоплаты и контракта всех тарифных планов воспользоваться акцией "Попробуй Суперсилу" и получить бесплатно гигабайты интернета , минуты для звонков и расширенный пакет Киевстар ТВ.

В зависимости от наполнения своих тарифных планов и формы обслуживания, абоненты Киевстар смогут подключить на выбор следующие услуги:

Дополнительные 5 ГБ Интернета;

Дополнительные 100 минут для звонков на другие мобильные и городские сети Украины;

Услуга "Видео на ходу", позволяющая смотреть популярные стриминговые сервисы без списания гигабайтов (YouTube (в том числе Kids), Apple TV, Netflix, MEGOGO, Киевстар ТВ и многие другие);

TV, Netflix, MEGOGO, Киевстар ТВ и многие другие); Расширенный пакет Киевстар ТВ.

Напомним, что Киевстар прекратил подключать клиентов к дешевому тарифу Smart Регион.