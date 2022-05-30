Тарифы на мобильную связь: Vodafone и lifecell объявили об их повышении

Национальные операторы мобильной связи, Vodafone и lifecell , объявили о повышении стоимости своих услуг. Тарифы на мобильную связь вырастут из-за повышения затрат на ее обеспечение. Операторы обещают, что цены подорожают не в разы, а лишь на несколько процентов.

Vodafone и lifecell объявили о повышении тарифов на мобильную связь

Компании Vodafone и lifecell рассказали, из-за чего им придется повысить тарифы на мобильную связь.

Vodafone

Оператор Vodafone оценивает ущерб, который был нанесен военными действиями его мобильной сети в 1,5 млрд гривен. Однако это - не единственная крупная статья расходов, на которую придется потратиться в ближайшее время. Из-за массовой миграции городского населения с востока и центра на запад Украины, а также в сельскую местность, оператору придется укреплять свою сеть на западе страны и ставить новые вышки, чтобы повысить надежность и качество связи в селах. Этот процесс уже пошел. Только за период с начала войны Vodafone установил 1600 новых базовых станций.

При этом затраты на обеспечение связи с начала войны сильно выросли. Персоналу компании приходится постоянно восстанавливать и заменять поврежденное оборудование. А ведь, кроме незапланированных затрат на замену оборудования, компания еще и несет высокие транспортные затраты. Сюда входит и растущая стоимость топлива, и затрудненная логистика, и частота выездов.

Vodafone и lifecell объявили о повышении тарифов на мобильную связь

Поэтому Vodafone будет вынужден повышать тарифы на мобильную связь. Однако в компании обещают, что это повышение не будет слишком болезненным для клиентов. Стоимость услуг не вырастет в разы, а лишь на несколько процентов. И каждый из этих процентов будет экономически обоснован.

Lifecell

В lifecell также жалуются на большой ущерб от войны. Пока в компании не готовы сказать, на сколько вырастут тарифы на мобильную связь, поскольку не знают, сколько денег пойдет на восстановление поврежденного имущества.

При этом, повреждение инфраструктуры из-за военных действий – не единственная статья затрат. Много денег приходится переплачивать из-за роста курса доллара. Так, мобильный оператор расплачивается с партнерами за международный роуминг в твердой валюте. А ее приходится покупать не по фиксированному курсу НБУ, а по коммерческой цене, которая на 10% превышает официальную.

Поэтому роста тарифов уже в этом году, конечно, не избежать.

"Рост тарифов в 2022 году, скорее всего, произойдет", - сообщили в пресс-службе lifecell .

В общем, мобильная связь в Украине подорожает. Причем операторы не будут ждать окончания войны, а повысят цены еще в течение 2022 года.

Напомним, украинцам рассказали, что делать, если не работает связь Киевстар, Vodafone или lifecell. Нужно попробовать подключиться к национальному роумингу и восстановить связь через другого оператора.


Марченко Любов, Тудей

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