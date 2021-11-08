OnePlus представила смартфон Nord 2 Pac-Man Edition, но не показала, как он выглядит

OnePlus официально представила версию смартфона Nord 2, посвящённую игре Pac-Man. Забавно, но компания не продемонстрировала изображения устройства, а также не раскрыла дату начала его продаж. Тем не менее, стоимость и ключевые характеристики устройства всё же были объявлены.

Источник изображений: OnePlus

Вопреки слухам, новинка основана на той же платформе, что и базовый Nord 2, а именно на чипсете MediaTek Dimensity 1200. Ранее считалось, якобы версия устройства, посвящённая игре Pac-Man, предложит пользователям Qualcomm Snapdragon 778G, но это предположение не подтвердилось. Новинка доступна только в варианте с 12 Гбайт оперативной памяти и 256-Гбайт накопителем. Смартфон оборудован 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Как и у оригинального OnePlus Nord 2, камера у новинки состоит из основного 50-Мп сенсора Sony IMX766, дополненного 8- и 2-Мп вспомогательными датчиками. Селфи-модуль представлен 32-Мп модулем Sony IMX615.

Среди отличительных черт, присущих именно Nord 2 Pac-Man Edition, отмечается набор тем оформления интерфейса в стиле культовой игры и светящаяся задняя панель смартфона. Новинка выйдет на рынок по цене 529 евро, однако, когда это произойдёт, пока неизвестно.

Тем не менее, OnePlus объявила о розыгрыше устройства. Все желающие поучаствовать в нём могут сыграть в специальную версию Pac-Man. Смартфоны будет разыграны между игроками, которые набрали наибольшее количество баллов. Трое победителей будут выбраны в период с 8 по 11 ноября. Остальные получат в качестве утешительных призов коды для раннего доступа к предзаказу, которыми можно будет воспользоваться в период с 12 по 15 ноября.



