Анонсирован смартфон Oppo K9s со 120-Гц дисплеем, чипом Snapdragon 778G и 64-Мп камерой

Китайская компания Oppo сегодня официально анонсировала смартфон среднего уровня K9s с поддержкой сотовой связи 5G. На устройство установлена операционная система ColorOS 11.2 на основе Android 11.

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Новинка получила 6,59-дюймовый дисплей формата Full HD+ (2412 ? 1080 точек) с поддержкой HDR10+, частотой обновления 120 Гц и 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3. В левом верхнем углу экрана имеется перфорация: здесь находится фронтальная камера с 16-мегапиксельным сенсором.

Тыльная камера получила трёхкомпонентную конфигурацию. Основной 64-мегапиксельный датчик дополнен 8-мегапиксельным блоком с широкоугольной оптикой (119 градусов) и 2-мегапиксельным модулем для макросъёмки. Для сканера отпечатков пальцев выбрано боковое расположение.

Задействован процессор Qualcomm Snapdragon 778G, объединяющий восемь ядер Kryo 670 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графический ускоритель Adreno 642L и модем Snapdragon X53 5G. Объём оперативной памяти составляет 6 или 8 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 128 Гбайт.

В арсенале аппарата — адаптеры Wi-Fi 6 802.11ax 2?2 MIMO и Bluetooth 5.2, порт USB Type-C и гнездо для наушников. Габариты составляют 164,43 ? 75,88 ? 8,52 мм, вес — 199 г. Аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч поддерживает 30-ваттную подзарядку. Цена начинается с 265 долларов США .



