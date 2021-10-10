Realme готовит смартфон GT Neo 2T на чипсете MediaTek Dimensity 1200

В конце прошлого месяца Realme представила в Китае смартфон GT Neo 2. Прогнозируется, что на глобальный рынок устройство выйдет уже на следующей неделе и будет поставляться с Android 12 из коробки. Теперь стало известно, что в этом месяце серия GT Neo может пополниться ещё одним устройством — Realme GT Neo 2T.

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Предполагается. что новый смартфон получит 6,43-дюймовую OLED-матрицу с частотой обновления 120 Гц и разрешением Full HD+. Сердцем новинки станет чип MediaTek Dimensity 1200AI. Предполагается, что смартфон будет питаться от 4500-мА·ч аккумулятора с поддержкой быстрой 65-Вт зарядки. Новинка получит тройную основную камеру, состоящую из 64-Мп, 8-Мп и 2-Мп сенсоров. Селфи-модуль будет представлен одним 16-Мп датчиком. Предполагается, что устройство будет работать под управлением Android 11 из коробки.

gizchina.com

Таким образом, T-версия будет отличаться от базового Realme GT Neo 2 чуть меньшим дисплеем, но более ёмким аккумулятором. Однако главным изменением станет используемый чипсет. Напомним, что Realme GT Neo 2 основан на чипе Qualcomm Snapdragon 870. Ожидается, что стоимость Realme GT Neo 2T будет начинаться от $310, в то время как цена самой доступной версии Realme GT Neo 2 составляет $385.



