Киевстар, Vodafone и Lifecell представили самые выгодные тарифы

Крупнейшие операторы сотовой связи в Украине Киевстар, Vodafone и Lifecell представили свои самые выгодные тарифные планы, которые позволяют экономить деньги.

Самый дешевый тариф Киевстар - "Звонки для родителей". Ежемесячная абонплата составляет всего 75 гривен. В пакет услуг входит до 100 МБ мобильного интернета, безлимитные звонки внутри сети Киевстар и 50 бесплатных СМС по Украине. За звонки на номера других операторов придется платить по 50 гривен за минуту разговора.

Тариф "Звонки для родителей" был разработан в Киевстар специально для людей старше 60 лет, которые пользуются кнопочными телефонами для совершения звонков близким людям.

Самый дешевый тариф от Lifecell - "Просто Лайф" обойдется в 40 гривен за четыре недели или 1,43 гривны в день. Пакет услуг предоставляется абонентам, которые перенесли свой номер телефона в lifecell от других операторов.

Тариф SuperNet Start от Vodafone стоит намного дороже вышеописанных предложений, однако это самое выгодное предложение для тех, кто привык пользоваться интернетом и возможностями мобильной связи. За 125 гривен в месяц владелец пакета услуг получит 4 Гб мобильного интернета, а спустя три месяца к ним добавят еще 3 Гб.

Помимо полного безлимита на общение внутри сети Vodafone, в тарифный план включены 50 бесплатных минут для звонков в 30 стран мира или 150 минут для звонков на номера других операторов по Украине.

Напомним, Киевстар предлагает всем своим абонентам получить полугодовую скидку на оплату мобильной связи.