Киевстар, Vodafone и Lifecell представили самые выгодные тарифы

Крупнейшие операторы сотовой связи в Украине Киевстар, Vodafone и Lifecell представили свои самые выгодные тарифные планы, которые позволяют экономить деньги.

Названы самые выгодные тарифы Киевстар, Vodafone и Lifecell, которые позволяют экономить

Самый дешевый тариф Киевстар - "Звонки для родителей". Ежемесячная абонплата составляет всего 75 гривен. В пакет услуг входит до 100 МБ мобильного интернета, безлимитные звонки внутри сети Киевстар и 50 бесплатных СМС по Украине. За звонки на номера других операторов придется платить по 50 гривен за минуту разговора.

Тариф "Звонки для родителей" был разработан в Киевстар специально для людей старше 60 лет, которые пользуются кнопочными телефонами для совершения звонков близким людям.

Самый дешевый тариф от Lifecell - "Просто Лайф" обойдется в 40 гривен за четыре недели или 1,43 гривны в день. Пакет услуг предоставляется абонентам, которые перенесли свой номер телефона в lifecell от других операторов.

Названы самые выгодные тарифы Киевстар, Vodafone и Lifecell, которые позволяют экономить

Тариф SuperNet Start от Vodafone стоит намного дороже вышеописанных предложений, однако это самое выгодное предложение для тех, кто привык пользоваться интернетом и возможностями мобильной связи. За 125 гривен в месяц владелец пакета услуг получит 4 Гб мобильного интернета, а спустя три месяца к ним добавят еще 3 Гб.

Помимо полного безлимита на общение внутри сети Vodafone, в тарифный план включены 50 бесплатных минут для звонков в 30 стран мира или 150 минут для звонков на номера других операторов по Украине.

Напомним, Киевстар предлагает всем своим абонентам получить полугодовую скидку на оплату мобильной связи.


Шевченко Лилия, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Киевстар предлагают клиентам получить скидкуКиевстар предлагают клиентам получить скидку
Lifecell запустил бесплатную услугуLifecell запустил бесплатную услугу
Автоконцерн Geely будет выпускать смартфоны премиум классаАвтоконцерн Geely будет выпускать смартфоны премиум класса
Viber назвали наиболее уязвимым месcенджеромViber назвали наиболее уязвимым месcенджером
В Apple iOS 15 появилась функция защиты от паденийВ Apple iOS 15 появилась функция защиты от падений
Блок рекламы


Похожие новости
Киевстар предлагают клиентам получить скидкуКиевстар предлагают клиентам получить скидку
Lifecell запустил бесплатную услугуLifecell запустил бесплатную услугу
Киевстар запустил выгодный тарифный планКиевстар запустил выгодный тарифный план
Киевстар предложил абонентам сэкономить до 149 гривенКиевстар предложил абонентам сэкономить до 149 гривен
Vodafone запустил новую услугу для защиты информации в смартфонеVodafone запустил новую услугу для защиты информации в смартфоне
Киевстар снизил тарифы на мобильную связьКиевстар снизил тарифы на мобильную связь
Киевстар обещает своим абонентам интернет на скорости в 1 ГбитКиевстар обещает своим абонентам интернет на скорости в 1 Гбит
Киевстар, Vodafone и lifecell отключат от связи смартфоны на AndroidКиевстар, Vodafone и lifecell отключат от связи смартфоны на Android
Киевстар будет идентифицировать клиентов через приложение "Дія"Киевстар будет идентифицировать клиентов через приложение "Дія"
В Киевстар прокомментировали законопроект о принудительной регистрации абонентов мобильной связиВ Киевстар прокомментировали законопроект о принудительной регистрации абонентов мобильной связи
Последние новости
Подгружаем последние новости