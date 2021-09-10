Киевстар снизил тарифы на мобильную связь

Мобильный оператор Киевстар объявил о снижении стоимости тарифных планов и ежемесячной абонплаты для некоторых категорий пользователей.

Киевстар назвал категории абонентов, которым снизят тарифы на мобильную связь

Участниками акции от Киевстар могут стать абсолютно все абоненты оператора сотовой связи, которые впервые подключились к тарифам линейки пакетов услуг "Все вместе".

До конца осени 2021 года абоненты, которые подключили любой из тарифных планов – "Все вместе Базовый", "Все вместе Базовый + ТВ", "Все вместе Выгодный" и "Все вместе Выгодный + ТВ", получат возможность оплачивать услуги по сниженным тарифам до завершения акции. Ежемесячная плата в среднем снижена на 50 гривен.

Абоненты, которые выбрали тарифные планы "Все вместе Игровой", "Все вместе Щедрый", смогут пользоваться акционным предложением и платить минимальные суммы за использование тарифа до конца августа 2022 года.

Киевстар назвал категории абонентов, которым снизят тарифы на мобильную связь

Украинским пользователям также напомнили, что Киевстар с 14 сентября меняет правила предоставления услуги "Экстра деньги". Минимальная сумма будет составлять 15 гривен, которые будут зачислены на бонусный счет абонента без каких-либо условий.

Напомним, ранее в Киевстар заявили, что все абоненты оператора получат доступ к высокоскоростному интернету. Когда компания планирует запустить в работу новое оборудование?


Шевченко Лилия, Тудей

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