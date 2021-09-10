Киевстар снизил тарифы на мобильную связь

Мобильный оператор Киевстар объявил о снижении стоимости тарифных планов и ежемесячной абонплаты для некоторых категорий пользователей.

Участниками акции от Киевстар могут стать абсолютно все абоненты оператора сотовой связи, которые впервые подключились к тарифам линейки пакетов услуг "Все вместе".

До конца осени 2021 года абоненты, которые подключили любой из тарифных планов – "Все вместе Базовый", "Все вместе Базовый + ТВ", "Все вместе Выгодный" и "Все вместе Выгодный + ТВ", получат возможность оплачивать услуги по сниженным тарифам до завершения акции. Ежемесячная плата в среднем снижена на 50 гривен.

Абоненты, которые выбрали тарифные планы "Все вместе Игровой", "Все вместе Щедрый", смогут пользоваться акционным предложением и платить минимальные суммы за использование тарифа до конца августа 2022 года.

Украинским пользователям также напомнили, что Киевстар с 14 сентября меняет правила предоставления услуги "Экстра деньги". Минимальная сумма будет составлять 15 гривен, которые будут зачислены на бонусный счет абонента без каких-либо условий.

Напомним, ранее в Киевстар заявили, что все абоненты оператора получат доступ к высокоскоростному интернету. Когда компания планирует запустить в работу новое оборудование?