Оккупанты "глушат" мобильную связь и интернет в Мелитополе на фоне движения военной техники

На территории оккупированного Мелитополя оккупанты начали кампанию по ограничению доступа к сети. Уже больше суток там глушат не только интернет, но и мобильную связь. О тактике захватчиков и о том, каких целей они пытаются достичь рассказал мэр города Иван Федоров.

“К сожалению, к жителям Мелитополя тепер обращаться сложно, их изолировали от средств коммуникации. Со вчерашнего дня наблюдается движение рашистской техники. Они специально отключили средства коммуникации, чтоб нашим спецслужбам сложнее было отслеживать передвижение данной техники», – отметил Федоров.

Еще одной причиной отключения связи называет вчерашний взрыв в центральной части города, который привел к ранению двух людей, при этом принадлежащим к так называемой новой власти.