Киевстар восстановил связь на оккупированных территориях Украины

Компании Киевстар удалось усилить сигнал сетей в подконтрольных Украине населенных пунктах с целью обеспечения покрытия на временно оккупированных территориях. Речь идет о Запорожской и Херсонской областях.

РоSSийские оккупанты нарушили жизнь украинцев во всех сферах. Они ограничивают наших мобильных операторов. Обрывы волоконно-оптических магистральных линий и отключение оборудования от электроснабжения нарушило их работу. Однако компании стараются обеспечить своих абонентов качественной связью.

Жители Херсонской и Запорожской областей с 30 апреля не могли поддерживать контакты с родными по телефону. Сегодня Киевстар возобновил доступ к своим услугам для запорожцев. Жители Бердянска сообщили о восстановлении работы мобильного и домашнего интернета. Днями ранее компания обрадовала херсонцев.

Киевстар усиливает сигнал своей сети для обеспечения качественного покрытия на временно оккупированных территориях. Специалистам сложно проводить ремонтные работы. Это связано с серьезными повреждениями оборудования.

Ведущий специалист по связям с общественностью Ирина Леличенко посоветовала при отсутствии мобильного сигнала использовать для связи SMS-сообщения.

На днях стало известно, что Киевстар подключил своим абонентам новую услугу. Узнай, как бесплатно на выбранные номера.