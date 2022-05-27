Мобильную связь и интернет восстановили уже в 76% освобождённых населенных пунктов - Тимошенко

Из 1016 населённых пунктов, которые уже удалось деоккупировать в Украине, услуги мобильной связи и интернета восстановлены в 76%.

Об этом во время брифинга 27 мая сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, информирует Апостроф.

По его информации, на деоккупированных территориях Национальная полиция возобновила работу в 650 населенных пунктах, а Укрпочта работает в 821 населенном пункте.

Тимошенко также рассказал, что в Киевской области завершено восстановление электро- и газоснабжения.

"В результате боевых действий без воды остались 123 населенных пункта Киевской области. На сегодня проведены необходимые работы и потребители обеспечены услугами водоснабжения и водоотвода", - прокомментировал заместитель ОП.

В Харьковской области известно, что в городе восстановлено газоснабжение еще 618 потребителям, 350 жителей города подключены к электроснабжению.

"В селах Малая Даниловка, Кулиничи, Благодатное и городе Мерефа 500 потребителей получили электроэнергию. Также снова с электричеством около 10 тыс. жителей Бугаевки. В городе Харьков на Салтовке продолжаются ремонтные работы сетей водоснабжения. Коммунальные службы работают над восстановлением жилого фонда. За сутки в семи районах города закрыто 60 окон и сделан ремонт 15 кровель", - отметил Тимошенко.

В Ахтырском районе Сумской области продолжаются работы на сетях газоснабжения, в городе Ахтырка проведена уборка улиц, на дорогах выполняют ямочный ремонт. В городах Тростянец и Ахтырка занимаются восстановлением водоснабжения и водоотвода.

В Чоповицкой территориальной громаде Житомирщины начали очистку от взрывоопасных предметов. В Житомире расчищают завалы у разрушенных домов, а в городской больнице №2 произвели замену окон.

В Черниговской области 16 единиц дорожной техники привлечены к ямочному ремонту горячим асфальтобетоном на участке трассы Р-69. На трассе М-01 использовано почти 2 тонны щебеночно-песчаной смеси для устройства основания из грунта. В городе Бобровица восстанавливают линии электропередач.

Гуманитарный штаб за сутки обеспечил более 3 тыс. тонн гуманитарной помощи.

Напомним, как ранее сообщил Тимошенко, в районе Северной Салтовки в Харьковской области планируют строить новые дома для харьковчан, которые потеряли свое жилье из-за роSSийской агрессии.


Иван Троянов, Апостроф

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