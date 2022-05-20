Киевстар объяснил, почему россияне не контролируют связь на оккупированных территориях

Киевстар рассказал, какая ситуация со связью на территориях, захваченных роSSийскими оккупантами. Мобильный оператор заверил, что следит за состоянием украинских вышек и в случае угрозы может удаленно их отключить.

Президент компании Киевстар Александр Комаров заявил, что россияне не имеют возможности контролировать мобильную связь на временно оккупированных территориях Украины. Она продолжает работать, если ее не обесточили и не повредили.

Комаров подчеркнул, что украинские операторы постоянно исследуют состояние вышек и не отключают оборудования. Глава Киевстара пояснил, что сотрудники дистанционно наблюдают за каждой базовой станцией.

"Поэтому все слухи о том, что россияне "контролируют" связь на оккупированных территориях – из-за непонимания, как работают мобильные сети", – цитирует Комарова LIGA.net.

Вместе с тем, представитель компании признал, что оккупанты имеют возможность запустить свое мобильное оборудование на украинских территориях. Захватчики уже сделали это в Крыму, а также в Донецкой и Луганской областях. Речь идет об операторах "Крымтел" и "Феникс".

Напомним, lifecell вслед за Киевстаром и Vodafon и запустил для украинцев бесплатную услугу. Она действует до 31 мая и поможет украинцам, выехавшим в одну из 12 стран Европы.