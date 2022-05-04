Все операторы возобновили мобильную связь в Херсонской области

В результате обстрелов оккупантов был оборван работающий оптический кабель.

Все операторы обновили мобильную связь в Херсоне и области.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Он отметил, что в результате обстрелов оккупантов был оборван работающий оптический кабель, который шел от соседнего города в Херсон и давал возможность работать базовым станциям области.

Технические команды lifecell и Киевстар провели тестирование сети и нашли место обрыва.

“Техническая команда несколько раз выходила для ремонта оборванных оптических кабелей, но возвращалась из-за обстрелов врага. Сегодня с утра смогли восстановить поврежденную оптическую сеть и запустили мобильные сети всех трех операторов, работающих в Херсонской области”, – сказал министр.

При содействии Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций при Госспецсвязи была обеспечена координация действий операторов, военной облгосадминистрации и военных ВСУ, местная техническая бригада смогла провести ремонтные работы.

Глава Госспецсвязи Украины Юрий Щиголь отметил, что предприятие располагает информацией о перекоммутации волоконнооптических линий и станций связи на крымский канал.

“Это грубое нарушение международного законодательства. Мы обратились в Международный Союз электросвязи по применению санкций к РФ . Вплоть до лишения их права членства в МСЭ", - заявил он на брифинге.

Отметим, в Херсонской области мобильная связь и интернет всех операторов исчезли 30 апреля.

Напомним, на оккупированных территориях Луганщины "народная милиция" конфисковывает у людей мобильные телефоны и другие гаджеты, лишая их возможности следить за новостями и общаться с родными.