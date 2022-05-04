Киевстар, Vodafone и lifecell восстановили мобильную связь в одной из оккупированных областей

Украинские мобильные операторы возобновили мобильную связь в оккупированном Херсоне. Об этом стало известно 4 мая. Напомним, что вся Херсонская область 30 апреля осталась без связи и мобильного интернета. Причем оккупанты "отрезали" граждан от услуг всех мобильных операторов.

Киевстар, Vodafone и lifecell восстановили мобильную связь в одной из оккупированных областей

Ремонтные работы было проводить не так просто, так как мобильные операторы фактически не имеют доступа к своему оборудованию в оккупированных регионах. Однако связь удалось восстановить.

В компании Киевстар сообщили абонентам из Херсона, что они снова могут пользоваться услугами связи и звонить родным.

"— Скажи мне три самых важных слова.

— В Херсоне есть связь", — написала пресс-секретарь компании Киевстар Ирина Леличенко.

В пресс-службе мобильного оператора lifecell также сообщили о завершении работ по восстановлению связи в Херсоне и Херсонской области.

"Команда lifecell возобновила связь (все технологии) в Херсоне и Херсонской области, исчезнувшей 30 апреля. Теперь абоненты в регионе могут звонить родным и пользоваться мобильным интернетом. lifecell продолжает делать все возможное и невозможное для восстановления связи для всех украинских абонентов", - говорится в сообщении оператора мобильной связи компания lifecell.

В компании Vodafone также сообщили, что восстановили 71% покрытия мобильной связи на территории Херсонской области, однако пока что без предоставления доступа к сети Интернет.

Услуга национальный роуминг, когда абоненты Киевстар, Vodafone и lifecell могут использовать сети друг друга, также доступна.

Ранее украинцам рассказали, что делать, если не работает связь Киевстар, Vodafone или lifecell.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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