Мобильная связь Киевстар и Vodafone пропала на оккупированной территории Украины

На оккупированной территории Украины возникли перебои в работе Киевстар и Vodafone. Проблемы зафиксированы в Запорожской, Херсонской и Сумской областях.

Сегодня украинцы зафиксировали перемещение роSSийских армейских грузовиков в Мелитополе. Многие предположили, что сотовую связь в городе "заглушили" из-за передислокации ВС РФ .

После стало известно о проблемах со связью в Херсоне. Неполадки произошли в сетях Vodafone и Киевстар после взрывов в захваченном городе. Через час Vodafone возобновил работу, а абоненты Киевстар остались без связи.

Представители Vodafone раскрыли подробности произошедшего. "Причины временного отсутствия сервиса – обрыв волоконно-оптической линии связи. Вопрос в работе, пока не можем сообщить о сроках восстановления. Специалисты компании делают все, чтобы поскорее возобновить работу сервисов", - цитирует их "Фокус".

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий также заметил проблемы со связью в течение суток. По его словам, Vodafone информировал об аварийной ситуации в сети.

Живицкий напомнил, что делать для поддержки связи. Нужно в настройках телефона отключить автовыбор сети. На iOS : параметры выбрать вкладку сотовые данные, выбор сети. На Android: настройки, мобильная сеть (или подключение).

Затем нужно найти и выбрать доступную сеть: Vodafone, Киевстар или lifecell, после чего проверить возможность совершения звонков и отправки SMS.

Ранее Киевстар сообщил, могут ли прослушивать украинцев на оккупированных территориях.