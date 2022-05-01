В Херсонской и в части Запорожской области россияне отключили связь

В Херсонской и в части Запорожской областей оккупанты отключили связь и Интернет. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров в Telegram.

"Причинами отсутствия связи стали обрывы волоконно-оптических магистральных линий и отключение от электроснабжения оборудования операторов в этих регионах", – пояснил он.

Работы по подключению уже ведутся, связь будет восстановлена.

Напомним, из-за действий оккупантов телефонная связь была отключена на части Харьковской области. Перебои со связью и Интернетом есть и в других регионах.