Оккупанты пытаются перевести Херсонскую область на номера +7

После заявления оккупационной администрации о начале продаж в оккупированных регионах Херсонской и Запорожской областей роSSийских сим-карты с номерами на +7, роSSийские СМИ заявили о переходе регионов на роSSийский телефонный код.

«Херсонская и Запорожская области переходят на роSSийский телефонный код +7, в регионы зашли новые операторы», - цитирует роSSийское агентство представителя оккупационных властей Крыма, которые курируют ситуацию на оккупированном юге Украины.

В оккупационной администрации Запорожской области пропагандистам также «подтвердили» «переход области на роSSийский код +7». Оккупанты утверждают, что «в регион зашел новый оператор мобильной связи».

Накануне стало известно, что в Херсонской и Запорожской областях, на подконтрольных роSSийским оккупационным войскам территориях, начали продавать сим-карты с номерами на +7. При этом названия оператора, который будто бы работает в регионе, не называют, а сами сим-карты продают без опознавательных знаков. В «тарифном плане» отмечается, что «звонки на номера остальных операторов РоSSии» стоят 3 рубля за минуту, на номера операторов Украины - 20 рублей.