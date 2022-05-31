Херсонская область свыше суток без связи с Украиной

Нет интернета и связи украинских мобильных операторов.

В Херсонской области уже сутки нет мобильной связи и интернета, однако украинские власти принимают все возможные меры для восстановления связи в оккупированном регионе, заявил руководитель Херсонской обладминистации Геннадий Лагута.

«Понимаю переживания людей, которые уже почти 24 часа не могут дозвониться своим родным, чтобы убедиться, что с ними все хорошо. Оккупанты цинично пытаются перебросить ответственность за отсутствие связи на украинские власти. Например, в Херсоне для этого даже используют громкоговорители», - сообщил он и добавил, что Украина делает все возможное, чтобы в Херсонской области снова появилась мобильная связь и Интернет.

В то же время оккупанты публично распространяют информацию, что Украина сама прекратила связь с оккупированным регионом, и заявляют, что область перешла на телефонный код РоSSии +79.

В частности, с прошлой недели оккупанты продают в городе и области сим-карты роSSийских операторов мобильной связи. При этом чтобы их приобрести нужно предоставить свои паспортные данные.

«Призываю не делать этого и не предоставлять свои персональные данные оккупантам. Ведь связь украинских операторов в Херсонской области обязательно восстановят», - подчеркнул Лагута.

Местные источники сообщают, что в Херсонской области полностью отсутствует украинское телевидение, а также исчезает украинский интернет: «Если перейти в Google высвечивается не.com, a.ru».


Ирина Знась, ZN.ua

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