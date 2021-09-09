Мобильная связь подорожает в Украине

Стоимость услуг сотовых операторов в Украине снова подорожает. Избежать роста тарифов на мобильную связь не удастся по целому ряду причин.

Украинцев предупредили о значительном повышении тарифов на мобильную связь

Самая основная причина повышения цен на услуги мобильных операторов – это рост минимальной заработной платы. В 2022 году минималка увеличится до 7700 гривен, а это значит, что операторам сотовой связи придется пересчитать зарплаты своим сотрудникам. Рост расходов на заработную плату заставит увеличить цены на услуги.

Аналитики прогнозируют рост курса валют в Украине, а это значит, что операторы мобильной связи будут автоматически увеличивать цены для своих абонентов. В противном случае, компаниям нечем будет покрыть расходы на покупку оборудования, которое производят за рубежом.

Еще одна значительная статья расходов операторов сотовой связи – это, безусловно, реклама. Поскольку цены на продвижение в Интернете, рекламные ролики на радио и телевидении, а также наружная реклама постоянно растут, мобильным операторам приходится компенсировать эти расходы путем увеличения тарифов.

Украинцев предупредили о значительном повышении тарифов на мобильную связь

Повышение стоимости операторы обещают проводить параллельно с улучшением качества связи. На сколько вырастут тарифы украинцам сообщат в октябре-ноябре текущего года.

Напомним, ранее украинские провайдеры сообщили о повышении цен на проводной интернет.


Шевченко Лилия, Тудей

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