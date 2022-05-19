Киевстар в Украине решили национализировать

Киевстар в Украине планируют национализировать. Депутаты внесли соответствующий проект в Верховную Раду. СНБО и Кабинет министров призвали изъять собственность граждан РоSSии и ее резидентов.

В указанном документе представлены компании, собственниками или акционерами которых являются резиденты РФ . В их числе мобильный оператор Киевстар, Миргородская, Моршинская, Альфа-Банк и другие.

Киевстар связан с Россией через инвестиционную компанию LetterOne. Ей принадлежит порядка половины акций владельца Киевстар - телеком-группы VEON. Акционеры LetterOne - известные роSSийские бизнесмены Петр Авен и Михаил Фридман.

В начале войны Росси и Украиной Фридман и Авен покинули наблюдательный совет LetterOne. Однако они остаются акционерами предприятия.

Вариантом решения вопроса с роSSийскими акционерами материнской компании Киевстара является перепродажа акций. Важно, чтобы соглашение не оказалось очередной попыткой обойти санкции и от нее не пострадали украинские абоненты.

Напомним, Киевстар восстановил связь на временно оккупированных территориях Украины.