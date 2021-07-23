Apple Music для Android получил поддержку Lossless-формата и пространственного аудио

В последнем обновлении приложения Apple Music для Android появились возможности, которых ждали меломаны и ценители качественного звука. Речь идёт о формате без потери качества (Lossless), а также пространственного звука. Обновление выпущено без громких анонсов, и даже в примечаниях к выпуску об этом на текущий момент ничего не сказано.

Apple Music для Android получил поддержку Lossless-формата и пространственного аудио

Источник: engadget.com

Впервые о нововведениях потокового сервиса Apple Music стало известно в мае текущего года. Компания дополнила фонотеку версиями треков в форматах со сжатием без потери качества и объёмного звука на основе технологии Dolby Atmos. Примечательным стал тот момент, что для доступа к обновлённой фонотеке не требуется никаких доплат. Причём музыка в Lossless-формате появилась во всём фирменном каталоге c 75 млн треков, а поддержка объёмного звука указывается специальными пометками на треках и публикуется в профильных плейлистах.

Владельцам Android-устройств, как, собственно, и продукции Apple, для прослушивания музыки в новых форматах потребуется совместимое оборудование: наушники или динамики соответствующего класса и качества, а также сами смартфоны либо планшеты, способные обеспечивать достаточно чистый звук на выходе. Кроме того, качественный звук потребует проводного подключения.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
lifecell, Киевстар и Vodafone разрешили тайно списывать деньгиlifecell, Киевстар и Vodafone разрешили тайно списывать деньги
Xiaomi обошла Apple по производству смартфонов в миреXiaomi обошла Apple по производству смартфонов в мире
Apple по просьбе Amazon удалила из App Store приложение Fakespot, определяющее поддельные отзывыApple по просьбе Amazon удалила из App Store приложение Fakespot, определяющее поддельные отзывы
Подтверждено наличие активного шумоподавления в наушниках Samsung Galaxy Buds 2Подтверждено наличие активного шумоподавления в наушниках Samsung Galaxy Buds 2
Скрытые функции камеры смартфонов Xiaomi: о чем нужно знатьСкрытые функции камеры смартфонов Xiaomi: о чем нужно знать
Блок рекламы


Похожие новости
Google начала бета-тестирование приложения Android AutoGoogle начала бета-тестирование приложения Android Auto
В следующем году абсолютно все новые iPhone получат поддержку 5GВ следующем году абсолютно все новые iPhone получат поддержку 5G
Xiaomi обошла Apple по производству смартфонов в миреXiaomi обошла Apple по производству смартфонов в мире
Apple по просьбе Amazon удалила из App Store приложение Fakespot, определяющее поддельные отзывыApple по просьбе Amazon удалила из App Store приложение Fakespot, определяющее поддельные отзывы
Xiaomi опередила Apple. Стала вторым по объемам производителем смартфонов в миреXiaomi опередила Apple. Стала вторым по объемам производителем смартфонов в мире
Apple выпустила внешний аккумулятор MagSafe для iPhone 12. Цена — $99 (фото)Apple выпустила внешний аккумулятор MagSafe для iPhone 12. Цена — $99 (фото)
Пользователи Android-смартфонов получат новую функцию в Google PlayПользователи Android-смартфонов получат новую функцию в Google Play
Названы самые мощные Android-смартфоны первого полугодия — лидирует XiaomiНазваны самые мощные Android-смартфоны первого полугодия — лидирует Xiaomi
Apple исправила баг, из-за которого в iOS переставал работать Wi-FiApple исправила баг, из-за которого в iOS переставал работать Wi-Fi
LG пока передумала продавать продукты Apple в своих магазинахLG пока передумала продавать продукты Apple в своих магазинах
Последние новости
Подгружаем последние новости