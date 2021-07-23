Apple Music для Android получил поддержку Lossless-формата и пространственного аудио

В последнем обновлении приложения Apple Music для Android появились возможности, которых ждали меломаны и ценители качественного звука. Речь идёт о формате без потери качества (Lossless), а также пространственного звука. Обновление выпущено без громких анонсов, и даже в примечаниях к выпуску об этом на текущий момент ничего не сказано.

Источник: engadget.com

Впервые о нововведениях потокового сервиса Apple Music стало известно в мае текущего года. Компания дополнила фонотеку версиями треков в форматах со сжатием без потери качества и объёмного звука на основе технологии Dolby Atmos. Примечательным стал тот момент, что для доступа к обновлённой фонотеке не требуется никаких доплат. Причём музыка в Lossless-формате появилась во всём фирменном каталоге c 75 млн треков, а поддержка объёмного звука указывается специальными пометками на треках и публикуется в профильных плейлистах.

Владельцам Android-устройств, как, собственно, и продукции Apple , для прослушивания музыки в новых форматах потребуется совместимое оборудование: наушники или динамики соответствующего класса и качества, а также сами смартфоны либо планшеты, способные обеспечивать достаточно чистый звук на выходе. Кроме того, качественный звук потребует проводного подключения.



