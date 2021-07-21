Представлен первый в мире смартфон, в котором можно самостоятельно увеличить оперативную память

 Китайская компания Oppo, входящая вместе с Vivo, Realme и OnePlus в холдинг BBK, представила новый смартфон среднего класса Oppo Reno6 Z.

Представлен первый в мире смартфон, в котором можно самостоятельно увеличить оперативную память

Многие ноутбуки лишились этой функции, но теперь она есть в смартфонах

Внешне Oppo Reno6 Z не отличается от других девайсов своего ценового сегмента. Аппарат получил классический дизайн и безрамочный дисплей с перфорированным вырезом под фронтальную камеру.

Несмотря на свою бюджетность, Oppo Reno6 Z получил уникальную функцию, которой не может похвастаться ни один флагман – возможность увеличения оперативной памяти. Стандартный объем ОЗУ смартфона составляет 8 Гб, но его можно увеличить до 13 Гб за счет флеш-памяти. Очень интересная возможность, которая может продлить срок службы девайса. Размер постоянной памяти составляет 128 Гб.

Представлен первый в мире смартфон, в котором можно самостоятельно увеличить оперативную память

Oppo Reno6 Z работает на базе процессора MediaTek Dimensity 800U, который обеспечивает поддержку работы в сетях пятого поколения. Смартфон оснащен 6,4-дюймовым AMOLED дисплеем с FullHD+ разрешением. Основная камера получила главный сенсор на 64 Мп, широкоугольный на 8 Мп и макрообъектив на 2 Мп. Емкость аккумулятора составила 4310 мАч, имеется поддержка быстрой зарядки на 30 Вт.

Oppo Reno6 Z поступит в продажу по цене от 412 долларов.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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