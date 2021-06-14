Xiaomi запатентовала смартфон с огромной системой камер

Китайская компания Xiaomi продолжает патентовать смартфоны с оригинальными конструктивными исполнениями. На этот раз предложены несколько новых вариантов дизайна многомодульной тыльной камеры.

Xiaomi запатентовала смартфон с огромной системой камер

Здесь и ниже изображения LetsGoDigital

Как сообщает ресурс LetsGoDigital, информация об аппаратах обнародована одним из подразделений Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO).

Xiaomi запатентовала смартфон с огромной системой камер

В наиболее любопытном варианте исполнения Xiaomi предлагает оснастить смартфон огромным блоком камер, занимающим практически четверть тыльной панели корпуса. Эта система объединит четыре оптических компонента, выстроенных в ряд по вертикали. Рядом расположиться вытянутая вспышка. Фронтальная камера будет установлена в небольшом отверстии по центру в верхней части экрана.

Xiaomi запатентовала смартфон с огромной системой камер

Ещё один вариант предусматривает наличие четырёх датчиков изображения и вспышки, которые заключены в довольно крупную область овальной формы. Наконец, третья версия предполагает наличие тройной камеры. У обоих аппаратов селфи-блок расположится в экранном отверстии.

Xiaomi запатентовала смартфон с огромной системой камер

Патенты относятся к классу дизайнерских, а поэтому технические характеристики камер не приводятся. Не исключено, что смартфоны с предложенной конструкцией будут анонсированы во второй половине текущего года.

Xiaomi запатентовала смартфон с огромной системой камер


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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