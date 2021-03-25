Samsung снизила цену на смартфон Galaxy S20 Ultra

Samsung снизила цену на свой прошлогодний флагманский смартфон Galaxy S20 Ultra. Купить эту модель в США можно сегодня за $650. Столько данный флагман еще не стоил. В других странах Samsung Galaxy S20 Ultra не факт, что подешевеет.

На сегодняшний день Samsung Galaxy S20 Ultra стоит существенно дешевле, чем новый Samsung Galaxy S21, который со скидкой можно купить за $700. При этом, по характеристикам он отстает: экран меньшего разрешения, пластиковая задняя панель, 8 ГБ оперативной памяти и нет слота для карт MicroSD.

В ближайшее время Samsung Galaxy S20 Ultra получит обновление до Android 12 и Android 13. Пользователям не придется переплачивать за более дорогие модели, ведь этот смартфон ничем не отстает по характеристикам от новинок.

В Украине стоимость модели Samsung Galaxy S20 Ultrа варьируется от 26580 до 28999 грн, что выше $1000. Покупать смартфон намного дешевле за границей.

Что касается характеристик, то Galaxy S20 Ultra имеет возможность снимать видео в разрешении 8К, чего нет у других моделей Samsung. У смартфона три основных камеры - 108 Мп + 48 Мп + 12 Мп + 0,3 Mп и фронтальная камера 40 Мп. Сканер отпечатков пальцев находится под экраном.

У смартфона Samsung Galaxy S20 Ultra аккумулятор мощностью 5000 мА·ч, быстрая зарядка 45 Вт и беспроводная зарядка 15 Вт. Смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra выпускается в черном и серебристом цветах со специальной защитой от пыли.