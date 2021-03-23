Мобильный оператор Lycamobile запустил самые выгодные тарифы в Украине

На украинский рынок мобильной связи зашел новый сотовый оператор Lycamobile. Пока что за популярностью он не догоняет Vodafone, Киевстар и Lifecell, но тарифы этого оператора в разы выгоднее.

Причина низких тарифов заключается в том, что оператор Lycamobile является полностью виртуальным. У него нет ни огромного количества магазинов розничной сети, ни большого штата сотрудников, да и инфраструктуру он также арендует у других мобильных операторов в каждой из двадцати семи стран своего присутствия.

Тарифная сетка у Lycamobile минимальная. Мобильный оператор предлагает своим абонентам всего два тарифных плана. Самый дешевый обойдется украинцам всего в 20 гривен в месяц. Дешевле в наше время не найти.

За эту сумму абоненты получат 1 гигабайт мобильного интернета, 200 минут звонков на номера всех украинских операторов, включая стационарную связь, полностью безлимитные и бесплатные звонки внутри сети, 300 минут звонков на заграничные номера виртуального оператора, 30 СМС-сообщений на другие номера и безлимитные СМС внутри самой сети.

Чтобы заказать тариф "Все в одном S", либо "Все в одном М" мобильного оператора Lycamobile, нужно приобрести выбранную сим-карту на официальном сайте компании. Пополнение счета происходит в онлайн-режиме.