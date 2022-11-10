Бізнес закликали поділитися генераторами з мобільними операторами

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав дозволити мобільним операторам використовувати генератори, завдяки яким бізнес підтримує свою роботу в умовах відсутності електропостачання. Про це він написав в телеграм-каналі.

Бізнес закликали поділитися генераторами з мобільними операторами

«Генератори допомагають мобільним операторам працювати під час блекауту, щоб люди були на зв‘язку. Але їх недостатньо, щоб забезпечити кожну базову станцію резервним живленням. Щоб вирішити це, можна об'єднати зусилля з іншим бізнесом, який працює поряд», — зазначив він.

Урядовець додав, якщо керівник торговельного чи офісного центру використовує стаціонарний промисловий генератор, то мобільні оператори можуть підключити до нього базову станцію, що поблизу.

Відтак, під час блекауту мешканці навколо зможуть подзвонити близьким чи екстреним службам.





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