Vodafone вдвічі знизив тарифи для бізнесу: Київстар і lifecell поки не відповіли

Мобільний оператор Vodafone обійшов своїх головних конкурентів, Київстар та lifecell, знизивши популярні тарифи для своїх клієнтів. Тарифи знижено не на якісь символічні відсотки, а одразу вдвічі.

Vodafone вдвічі знизив популярні тарифи для бізнесу: Київстар і lifecell поки що нічим не “відповіли“

Нові ціни на послуги зв'язку Vodafone "вивісив" на своєму сайті.

Тарифи стали нижчими вдвічі. На сайті також зазначено, що тарифи знижують як юридичних осіб, так і ФОПів. Такими зниженими тарифами для бізнесу клієнти Vodafone зможуть користуватись упродовж цілого року.

Найдешевший місячний тариф для бізнесу Business Start тепер коштуватиме замість 130 гривень на місяць лише 65.

Vodafone вдвічі знизив популярні тарифи для бізнесу: Київстар і lifecell поки що нічим не “відповіли“
Загалом тарифи змінилися таким чином:

  • Тариф Business Start має 5 5 ГБ та Online Pass, а також 100 хв для дзвінків по території України. Звичайна ціна цього тарифу – 130 гривень, але за акцією він коштує 65 гривень;
  • Тариф Business Pro тариф має 20 5 ГБ Інтернету та 150 хвилин. Його ціна також знизилася вдвічі – 85 гривень замість 170;
  • Тариф Business Unlim має безлімітний інтернет та 250 хвилин. Ціна – 120 гривень замість 250;
  • Тариф Business Unlim Plus має безлімітний інтернет та 400 хвилин. Ціна – 170 замість 340 гривень;
  • Тариф Business Ultra L має безлімітний інтернет та 600 хвилин. За акцією він коштує 237,5 гривень замість 475;
  • Тариф Business Ultra XL має безлімітний інтернет та 1250 хвилин. Його нинішня вартість 350 гривень за звичайної ціни 700 гривень;
  • Тариф Business Ultra VIP має безлімітний інтернет та 5000 хвилин. Він тепер коштує 600 гривень натомість 1200.

Нагадаємо, у Vodafone стало також більше безкоштовних послуг. Так, мобільний оператор розширив дію безкоштовного роумінгу для своїх клієнтів ще на дві країни.


Марченко Любов, Тудей





Интересные новости
Київстар заявив про закриття тарифів фіксованого зв'язкуКиївстар заявив про закриття тарифів фіксованого зв'язку
Vodafone розширив географію безкоштовних послугVodafone розширив географію безкоштовних послуг
Тепер буде 5 типів попереджень: програма "Повітряна тривога" отримала апдейт - що змінилосяТепер буде 5 типів попереджень: програма "Повітряна тривога" отримала апдейт - що змінилося
Nokia перевипустить культовий телефон за 80 доларів: з'явиться функція, якої всім не вистачалоNokia перевипустить культовий телефон за 80 доларів: з'явиться функція, якої всім не вистачало
Vodafone вдвічі знизив тарифи для бізнесу: Київстар і lifecell поки не відповілиVodafone вдвічі знизив тарифи для бізнесу: Київстар і lifecell поки не відповіли
Блок рекламы


Похожие новости
Київстар заявив про закриття тарифів фіксованого зв'язкуКиївстар заявив про закриття тарифів фіксованого зв'язку
Vodafone розширив географію безкоштовних послугVodafone розширив географію безкоштовних послуг
Київстар, Vodafone, lifecell запропонували українцям найдешевші тарифи: які умовиКиївстар, Vodafone, lifecell запропонували українцям найдешевші тарифи: які умови
Київстар, Vodafone та lifecell попередили українців про заміну SIM-картКиївстар, Vodafone та lifecell попередили українців про заміну SIM-карт
Київстар попередив абонентів про зміну SIM-картКиївстар попередив абонентів про зміну SIM-карт
lifecell розповів, як зекономити на зв'язку за допомогою додатку "Дія"lifecell розповів, як зекономити на зв'язку за допомогою додатку "Дія"
Vodafone підвищує вартість популярних тарифів: як зміниться абонплата з 1 липняVodafone підвищує вартість популярних тарифів: як зміниться абонплата з 1 липня
lifecell запустив нову акцію з безлімітними дзвінками та Iнтернетомlifecell запустив нову акцію з безлімітними дзвінками та Iнтернетом
Vodafone запустив безкоштовну послугу для перевірки зв'язкуVodafone запустив безкоштовну послугу для перевірки зв'язку
Київстар пропонує абонентам три нові послуги з 21 червняКиївстар пропонує абонентам три нові послуги з 21 червня
Последние новости
Подгружаем последние новости