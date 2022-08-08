Vodafone вдвічі знизив тарифи для бізнесу: Київстар і lifecell поки не відповіли

Мобільний оператор Vodafone обійшов своїх головних конкурентів, Київстар та lifecell, знизивши популярні тарифи для своїх клієнтів. Тарифи знижено не на якісь символічні відсотки, а одразу вдвічі.

Нові ціни на послуги зв'язку Vodafone "вивісив" на своєму сайті.

Тарифи стали нижчими вдвічі. На сайті також зазначено, що тарифи знижують як юридичних осіб, так і ФОПів. Такими зниженими тарифами для бізнесу клієнти Vodafone зможуть користуватись упродовж цілого року.

Найдешевший місячний тариф для бізнесу Business Start тепер коштуватиме замість 130 гривень на місяць лише 65.

Тариф Business Start має 5 5 ГБ та Online Pass, а також 100 хв для дзвінків по території України. Звичайна ціна цього тарифу – 130 гривень, але за акцією він коштує 65 гривень;

Тариф Business Pro тариф має 20 5 ГБ Інтернету та 150 хвилин. Його ціна також знизилася вдвічі – 85 гривень замість 170;

Тариф Business Unlim має безлімітний інтернет та 250 хвилин. Ціна – 120 гривень замість 250;

Тариф Business Unlim Plus має безлімітний інтернет та 400 хвилин. Ціна – 170 замість 340 гривень;

Тариф Business Ultra L має безлімітний інтернет та 600 хвилин. За акцією він коштує 237,5 гривень замість 475;

Тариф Business Ultra XL має безлімітний інтернет та 1250 хвилин. Його нинішня вартість 350 гривень за звичайної ціни 700 гривень;

Тариф Business Ultra VIP має безлімітний інтернет та 5000 хвилин. Він тепер коштує 600 гривень натомість 1200.

Загалом тарифи змінилися таким чином:

Нагадаємо, у Vodafone стало також більше безкоштовних послуг. Так, мобільний оператор розширив дію безкоштовного роумінгу для своїх клієнтів ще на дві країни.