Смартфоны Apple получал полезную функцию устройств Android

Новый iPhone 12S, который Apple выпустит в 2021 году, будет иметь одну из функций Android-смартфонов. Речь идет о поддержке AOD. Данная технология ранее была реализована компанией в Apple Watch Series 5, и теперь появится на смартфонах.

Технология "Always on display" (AOD) позволяет отображать необходимую информацию на экране смартфона, при этом сам дисплей находится в выключенном состоянии, благодаря чему значительно экономится энергия аккумулятора.

Последние несколько лет все телефоны компании Samsung, Хiaomi, LG и других производителей Android внедряют в свои телефоны данную функцию. Известно, что в iPhone 12S будут использованы новые LTPO-дисплеи, с поддержкой частоты обновления экрана 120 Гц.

На экране нового смартфона от Apple будут изображены часы, значок аккумулятора и блокировки. Уведомления будут отображаться в виде полос и значков.