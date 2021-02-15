Смартфоны Apple получал полезную функцию устройств Android

Новый iPhone 12S, который Apple выпустит в 2021 году, будет иметь одну из функций Android-смартфонов. Речь идет о поддержке AOD. Данная технология ранее была реализована компанией в Apple Watch Series 5, и теперь появится на смартфонах.

Смартфоны Apple получал полезную функцию устройств Android

Технология "Always on display" (AOD) позволяет отображать необходимую информацию на экране смартфона, при этом сам дисплей находится в выключенном состоянии, благодаря чему значительно экономится энергия аккумулятора.

Последние несколько лет все телефоны компании Samsung, Хiaomi, LG и других производителей Android внедряют в свои телефоны данную функцию. Известно, что в iPhone 12S будут использованы новые LTPO-дисплеи, с поддержкой частоты обновления экрана 120 Гц.

На экране нового смартфона от Apple будут изображены часы, значок аккумулятора и блокировки. Уведомления будут отображаться в виде полос и значков.

Смартфоны Apple получал полезную функцию устройств Android

У смартфонов Samsung функционал АОD более расширенный. На экранах смартфонов Android отображается не только время, дата и уровень заряда батареи, но и название песен в плеере, которую можно в любой момент переключить, и другие функции. Пользователь сам выбирает, какая информация будет отображаться на его дисплее.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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