Следующий игровой смартфон Xiaomi Black Shark лишится агрессивного дизайна

В базе данных TENAA появилась информация, а также фотографии грядущего игрового смартфона Xiaomi Black Shark 4 Pro (или 5 — зависит от суеверности китайцев). У китайского регулятора новинка значится под модельным номером PRS-A0. Ранее с такой же маркировкой устройство было замечено в Google Play Console.

При взгляде на фотографии сразу становится заметно, что грядущий игровой смартфон бренда Black Shark отойдёт от привычно-необычного дизайна, которым обладали предыдущие устройства серии. На тыльной стороне аппарата расположена обычная, ничем непримечательная крышка без каких-либо дизайнерских изысков (если не считать логотип Black Shark), а также блок основной камеры. Опубликованные TENAA спецификации устройства подтверждают, что его основная камера состоит из четырёх модулей.

На фотографии одной из боковых частей гаджета помимо прочего можно отметить наличие сканера отпечатков пальцев. Как и у предшественника Black Shark 3, у новой модели PRS-A0 имеются боковые кнопки-триггеры, однако общий внешний вид устройства стал менее выразительным.

Предполагается, что Black Shark 4 (5) Pro получит флагманский процессор Snapdragon 888. В то же время обычная версия Black Shark 4 может быть оснащена менее производительным чипсетом Snapdragon 870. Информация, содержащаяся в Google Play Console, также указывает на наличие у старшего смартфона 12 Гбайт оперативной памяти.



