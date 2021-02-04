Vivo представила смартфон S7t с процессором Dimensity 820 и 6,44" дисплеем

Китайская компания Vivo официально представила смартфон среднего уровня S7t с поддержкой мобильных сетей пятого поколения (5G). На устройство установлена операционная система OriginOS на основе Android 11.

Аппарат оборудован 6,44-дюймовым дисплеем AMOLED формата Full HD+ с разрешением 2400 ? 1080 точек. В вырезе в верхней части этой панели располагается двойная селфи-камера с 44-мегапиксельным основным сенсором и 8-мегапиксельным блоком с широкоугольной оптикой.

Сзади установлена тройная камера. Она содержит 64-мегапиксельный датчик, 8-мегапиксельный широкоугольный модуль и 2-мегапиксельный сенсор глубины. Дактилоскопический сканер интегрирован в область экрана.

Смартфон несёт на борту процессор MediaTek Dimensity 820, который объединяет восемь ядер с тактовой частотой до 2,6 ГГц, графический ускоритель ARM Mali G57 и модем 5G. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч с поддержкой 33-ваттной быстрой подзарядки.

Новинка будет доступна только в одном варианте — с 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем вместимость 128 Гбайт. При этом покупатели смогут выбирать между чёрным и градиентным цветовыми исполнениями. Ориентировочная цена — 400 долларов США .



